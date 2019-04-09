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Український футболіст розповів, що зміг купити за кар'єру в "Шахтарі"

2.3тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст "Шахтаря" Василь Кобін зізнався, що на зароблені гроші в донецькому клубі відкрив два ресторани.

Василь Кобін

Василь Кобін

"Ще в дитинстві мріяв про власний ресторан. Втілив цю мрію в життя, заробивши стартовий капітал у "Шахтарі". У мене два ресторани в Мукачево. Заробітки не такі великі, як у футболі, але на хліб із маслом вистачає", – цитує Кобіна Express.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобін прийняв рішення покинути донецький клуб у червні 2017 року. Колишній футболіст збірної України оголосив про свій відхід після матчу з "Олександрією" (1:1), який став для "гірників" останнім у нинішньому сезоні.

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Особа
Василь Кобiн
Тег
ФК Шахтар
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Ублюдок
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Моше Фрогъ, не можна таке про свій прутень.
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