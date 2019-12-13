Український футболіст потрапив у команду тижня Ліги Європи

Півзахисник "Гента" та збірної України Роман Безус потрапив у символічну команду тижня Ліги Європи, відзначившись двома гольовими передачами в поєдинку проти "Олександрії".

Два асисти українця допомогли його команді швидко довести свою перевагу до двох голів, які були забиті до 16-ї хвилини. Роман Яремчук і Ігор Пластун, які також вийшли у стартовому складі на матч з українським клубом, результативними діями відзначитися не змогли.

Команда тижні Ліги Європи Укрінформ

🔝 This week's top performers 😍 ⁣

⁣⚽️ How many would make your group stage dream team? 🤔 #UEL | @FedExEurope - UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2019

Варто зазначити, що до цього моменту на рахунку Безуса не було жодної гольової передачі в нинішньому сезоні.

Нагадаємо, що "Гент" переміг "Олександрію" з рахунком 2:1 і вийшов у плей-офф Ліги Європи з першого місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лівий захисник "Олександрії" Денис Мірошниченко забив один з найкращих голів у цьому розіграші Ліги Європи.

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