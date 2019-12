Український футболіст потрапив у команду тижня Ліги Європи

Півзахисник "Гента" та збірної України Роман Безус потрапив у символічну команду тижня Ліги Європи, відзначившись двома гольовими передачами в поєдинку проти "Олександрії".

Два асисти українця допомогли його команді швидко довести свою перевагу до двох голів, які були забиті до 16-ї хвилини. Роман Яремчук і Ігор Пластун, які також вийшли у стартовому складі на матч з українським клубом, результативними діями відзначитися не змогли.

🔝 This week's top performers 😍 ⁣

⁣⚽️ How many would make your group stage dream team? 🤔 #UEL | @FedExEurope