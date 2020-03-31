Колишній гравець московського "Спартака" і збірної Росії Юрій Никифоров назвав жахливою ситуацію через коронавірус в Іспанії, де він зараз проживає.

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За зізнанням вихованця одеського футболу, в активі якого три матчі за збірну України, іспанці дуже несерйозно поставилися до проблеми, що призвело до безлічі жертв пандемії.

Юрій Никифоров "Спорт-Експрес"

"Обстановка жахлива. З дому можна виходити тільки одній людині за умови, що він йде до аптеки або тільки в продовольчий магазин. Стверджують, що стрибок числа заражених стався після того, як вболівальники "Валенсії" злітали на матч свого клубу з "Аталантою" і притягли з собою цю заразу. Спочатку тут все сміялися – мовляв, це не про нас. А зараз не встигають ховати. Причому, близькі не можуть попрощатися з померлими. І невідомо, де ті будуть поховані", – цитує Никифорова "Спорт-Експрес".

Відзначимо, що станом на 31 березня в Іспанії від коронавірусу померли більш 7700 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України з футболу Руслан Малиновський назвав ідіотами тих, хто не вірить в пандемію коронавірусу.

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