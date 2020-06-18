Український чемпіон світу заявив, що Крим "перетворився в незрозуміло що"

Український гросмейстер Руслан Пономарьов жалкує, що не може потрапити в Крим

Знаменитий український гросмейстер Руслан Пономарьов розчарований ситуацією з Кримом.

За словами чемпіона світу 2002 році, у нього з півостровом зв'язні дуже дуже великі і приємні спогади.

"Зараз, коли немає можливості поїхати в Крим, то я думаю: "Що за чорт, взагалі? Як так?" Було таке прекрасне місце, сонячне. Зрозуміло, що потрібно було розвивати, а перетворилося в незрозуміло що – якась військова база буде там будуватися", – сказав Пономарьов в ефірі Youtube-каналу Chess-News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року Пономарьов відреагував на скандал в українській Федерації шахів, яка призначила нового головного тренера збірної Олександра Сулипа. Руслан оголосив бойкот Україні, покинувши Федерацію.