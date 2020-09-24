Українські гравці "Гента" – головні невдахи – бельгійські ЗМІ

У першому поєдинку раунду плей-оф Ліги чемпіонів київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент" (2:1).

Після гри місцеві ЗМІ докладно розповіли про матч, поділившись думкою про шанси "буйволів" на прохід в групову стадію турніру, назвавши українських легіонерів – головними невдахами вечора.

Популярне місцеве видання Nieuwsblad.be вийшло під заголовком "Гент" повинен сподіватися на диво: червона картка Безуса торпедувала шанси "буйволів" на вихід в Лігу чемпіонів".

Автор матеріалу критикує українських футболістів бельгійської команди.

"У стартовому складі "Гента" було троє українців. Пластун грав за "Оболонь", маленький клуб з Києва. Двоє інших, Безус і Яремчук, мали досвід виступів за "Динамо", але так і не змогли в цей раз розкритися, перетворившись в головних невдах вечора", – призводить sport.ua переклад статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку "Гент" – "Динамо" головний тренер киян Мірча Луческу побив "вічний" рекорд Валерія Лобановського.