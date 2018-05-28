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Українські фанати побили головного тренера клубу Прем'єр-ліги: фотофакт

5.1тЧитати новину російською

Фанати одеського "Чорноморця" напали на головного тренера команди Костянтина Фролова після поразки в перехідному матчі за право виступати в Прем'єр-ліги. Шанувальників "моряків" роздратувало ганебна поразка від ФК "Полтава" - 0:3, і після гри вони не стримали емоцій, побивши наставника команди.

Фролов підійшов до трибуни, на якій розташовувалися одеські вболівальники, щоб вибачитися за те, що команда не виконала завдання збереження місця в Прем'єр-лізі, проте нарвався на грубість. Кілька особливо агресивно налаштованих уболівальників вирішили не витрачати час на розмови і висловили своє обурення серією ударів по голові наставника "Чорноморця", повідомляє сайт Odessa.online.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
ФК Чорноморець
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