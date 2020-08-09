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Українець Зозуля визнаний найціннішим футболістом в іспанському клубі

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
3,6 т.
Роман Зозуля

Роман Зозуля з нагородою Trofeo Garra у 2018 році.

Український футболіст іспанського "Альбасете" Роман Зозуля отримав нагороду Trofeo Garra, яку присуджує культурна асоціація однойменного міста найціннішому гравцеві клубу в сезоні.

Зозуля отримав престижну нагороду

Зозуля отримав престижну нагороду Twitter Альбасете

30-річний киянин у 38 матчах поточного сезону забив 4 м'ячі і відзначився двома гольовими передачами.

Для Зозулі ця нагорода стала другою в кар'єрі. Вперше Trofeo Garra український форвард "Альбасете" отримав за підсумками сезону 2017/18.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ІспаніяАльбасетеРоман Зозуля
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