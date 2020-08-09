Українець Зозуля визнаний найціннішим футболістом в іспанському клубі

Український футболіст іспанського "Альбасете" Роман Зозуля отримав нагороду Trofeo Garra, яку присуджує культурна асоціація однойменного міста найціннішому гравцеві клубу в сезоні.

30-річний киянин у 38 матчах поточного сезону забив 4 м'ячі і відзначився двома гольовими передачами.

Для Зозулі ця нагорода стала другою в кар'єрі. Вперше Trofeo Garra український форвард "Альбасете" отримав за підсумками сезону 2017/18.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.

В результаті цькування Зозуля змушений був повернутися до свого колишнього клубу "Бетіс".

Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов у "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.

15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.

Наступного дня іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.

У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії та керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Увечері 16 грудня Роман виступив з потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.

Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.

Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.