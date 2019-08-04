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Українець Зінченко забив пенальті і виграв Суперкубок Англії

Українець Зінченко забив пенальті і виграв Суперкубок Англії
Наш співвітчизник відзначився результативними діями
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"Манчестер Сіті" за який виступає український захисник Олександр Зінченко став володарем Суперкубка Англії.

У напруженому матчі лише в серії пенальті підопічні Пепа Гвардіоли обіграли "Ліверпуль" - 5:4. Основний час завершився з рахунком 1:1.

"Городяни" стали першою командою в історії, якій за сезон вдалося виграти чотири англійських трофея.

Вже на 12-й хвилині "Сіті" завдяки шикарному удару Стерлінга повів в рахунку.

Перевагу гостей на 77-й хвилині нівелював Матіп, коли після подачі зі стандарту з м'ячем у штрафному опинився Ван Дейк і зряче накинув м'яч на голову німцеві. Той пробив з кількох метрів Браво.

Кінцівка пройшла в напружених атаках, де ближче до голу були ліверпульці, але фантастична гра воротаря і захисників дозволила зустрічі перейти в серію післяматчевих пенальті.

Вирішальним став сейв Браво після удару Війнальдум. Свій пенальті забив і Олександр Зінченко, який вийшов з перших хвилин і провівши на полі весь ігровий час.

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальті - 4:5

Голи: 0:1 – 12 Стерлінг, 1:1 – 77 Матіп.

Ліверпуль – Аліссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матіп, 67), Фабіньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Фірміно (Шакірі, 79), Салах, орігамі (Окслейд-Чемберлен , 79).

Манчестер Сіті – Браво, Отаменді, Уокер, Стоунз, Зінченко, Бернарду Сілва, Сільва (Гюндоган, 61), Стерлінг, де Брюйне (Фоден, 89), Сані (Габріел Жезус, 13), Родрі Ернандес.

Серія пенальті: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.

Попередження: де Брейне (33).

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Ліверпуль - Манчестер Сіті

Новини
Українець Зінченко забив пенальті і виграв Суперкубок Англії

Нагадаємо, що в минулому сезоні Зінченко разом з "МанСіті" став чемпіоном Англії і виграв Кубок ліги, а в травні 2019 завоював Кубок Англії.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Сіті
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