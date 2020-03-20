Українець Малиновський увійшов у топ-10 атакувальних півзахисників Серії А

Український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський посів дев'яте місце в списку найкращих атакувальних півзахисників італійської Серії А за версією авторитетного ресурсу InStat.

Як повідомляє інформагентство Zbirna, індекс його корисних дій становить 293 бали. У нинішньому сезоні він взяв участь у 22 поєдинках чемпіонату, в 16 з яких з'являвся на заміну. У Малиновського в середньому 2,7 ключових передач за матч (восьмий результат у лізі), 7,1 пасів у штрафний майданчик (сьоме місце).

Руслан Малиновський

Інший українець, який виступає в Серії А за "Лечче", Євген Шахов набрав 242 бали, посівши 55-у, передостанню, позицію в рейтингу найкращих атакувальних півзахисників італійської першості. Також зазначимо, що найкращим гравцем цього амплуа в чемпіонаті є ексфутболіст "Металіста" Алехандро Гомес, у якого на рахунку 341 бал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво італійської федерації футболу назвало планову дату відновлення сезону в Серії А, яка була припинена через коронавірус.

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