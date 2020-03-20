Головна Новини
20 березня • оновлено в 16:52
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Українець Малиновський увійшов у топ-10 атакувальних півзахисників Серії А

1.5т
Читати матеріал російською

Український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський посів дев'яте місце в списку найкращих атакувальних півзахисників італійської Серії А за версією авторитетного ресурсу InStat.

Як повідомляє інформагентство Zbirna, індекс його корисних дій становить 293 бали. У нинішньому сезоні він взяв участь у 22 поєдинках чемпіонату, в 16 з яких з'являвся на заміну. У Малиновського в середньому 2,7 ключових передач за матч (восьмий результат у лізі), 7,1 пасів у штрафний майданчик (сьоме місце).

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Інший українець, який виступає в Серії А за "Лечче", Євген Шахов набрав 242 бали, посівши 55-у, передостанню, позицію в рейтингу найкращих атакувальних півзахисників італійської першості. Також зазначимо, що найкращим гравцем цього амплуа в чемпіонаті є ексфутболіст "Металіста" Алехандро Гомес, у якого на рахунку 341 бал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво італійської федерації футболу назвало планову дату відновлення сезону в Серії А, яка була припинена через коронавірус.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Руслан Малиновський Євген Шахов
Тег
ФК Аталанта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Dignitas
VS
Cloud9
Победа Cloud9 за коэффициент в 2,15
2,15 Сделать ставку
Envy
VS
MIBR
Победа MIBR
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
ENCE
Победа Astralis на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
NiP
VS
Godsent
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Рух Брест
Победа Руха с форой в +1,5 мяча
1.62 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Смолевичи
Победа Динамо Брест с форой в -2,0 мяча
1.81 Сделать ставку
Грета Тунберг получит Нобелевскую премию мира в 2020 году
2.00 Сделать ставку
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ - Рух Брест будет перенесен
1.80 Сделать ставку
Презентация iPhone 12 состоится в сентябре 2020 года
1.07 Сделать ставку