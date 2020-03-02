Українець Лунін провів перший "сухий" матч за "Ов'єдо"

Український голкіпер мадридського "Реала", який виступає за "Ов'єдо", Андрій Лунін вперше зіграв на нуль в матчі іспанської Сегунди проти "Тенеріфе" – 1:0.

Суперники майже не турбували нашого співвітчизника, завдавши всього один удар в площину воріт. Три удари пройшли повз ціль, а ще п'ять були заблоковані захисниками його команди.

Андрій Лунін

Єдиний гол у поєдинку був забитий за п'ять хвилин до його закінчення з пенальті. Ця перемога дозволила "Ов'єдо" перервати серію з двох поразок поспіль і наблизитися до виходу із зони вильоту на відстань у два очки.

Варто відзначити, що "Альбасете", за який виступає інший українець Роман Зозуля, займає рятівне 18-е місце в Сегунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з минулих матчів Андрій Лунін не зміг допомогти "Ов'єдо" набрати очки в домашньому матчі іспанської Сегунди проти "Алькоркону", заробивши пенальті в свої ворота.

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