Україна достроково вийшла до плей-офф чемпіонату світу з футболу U-20

На чемпіонаті світу в Польщі молодіжна збірна України з футболу здобула другу перемогу в рамках групового етапу.

Підопічні Олександра Петракова з деякими труднощами зломили опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювавши путівку до 1/8 фіналу турніру

⏱️FIN DU MATCH



Félicitations à l'Ukraine🇺🇦 qui se qualifie pour le second tour grâce à cette deuxième victoire, contre le Qatar👏#U20WC🏆 pic.twitter.com/2IK24id8Lt — FIFA.com en français ⚽ (@fifacom_fr) 27 мая 2019 г.

Катар – Україна

Катар – Україна

Катар – Україна

Головною проблемою для "жовто-синіх" стало подолання насиченою оборони суперника. Наші хлопці в першому таймі діяли дещо академічно. Обидві команди не демонстрували високих швидкостей, що і вилилося в досить нудний футбол. Фактично свій єдиний момент українці створили на останній хвилині зустрічі, коли Денис Попов пробив вийшов після розіграшу кутового.

Катар – Україна

Катар – Україна

Катар – Україна

Катар – Україна

Зате саме захисник "Динамо" відкрив рахунок на 58-й хвилині. Після подачі Булеци Денис високо вистрибнув і розстріляв ворота Катару метрів з семи. Цей момент додав упевненості "жовто-синім", які стали грати більш розкуто і точно.

Катар – Україна

Катар – Україна

Команда Петракова стала значно більше бити по воротах суперника, при цьому воротар українців Андрій Лунін практично не вступав в гру. Все стало ясно на 85-й хвилині, коли другу жовту картку в матчі отримав катарець Бахши. У підсумку українці довели матч до мінімальної перемоги.

Таким чином, "жовто-сині" за тур до закінчення групового етапу завоювали путівку до плей-офф.

Катар U-20 – Україна U-20 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 59 Попов.

Катар U-20 – Мамду, Андурісаг, Сухаіль, Аль-Бахит, Мурісі (Алі, 54), Мохамед, Аль-Літі, Умару, Абдулвахаб, Бахш, Менто.

Україна U-20 – Лунін, Попов, Бондар, Конопля, Безкоровайний, Мусолітін, Корнієнко, Хахльов (Чех, 46), Цітаішвілі (Кащук, 62), Булеца (Сікан, 73), Супряга.

Попередження: Хахльов (22), Булеца (46), Abdurisag (48), Конопля (68).

Вилучення: Бахш (85).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в стартовому матчі молодіжного чемпіонату світу Україна обіграла США – 2:1.

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