Україна - Японія: прогноз букмекерів на товариський матч

Збірна України з футболу не вважає фаворитом товариського матчу з командою Японії, який пройде у вівторок, 27 березня. Суперники зустрінуться на стадіоні "Моріс Дюфан" у бельгійському Льєжі. "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Японія. Початок зустрічі - о 15:20 за київським часом.

Ставки на перемогу української збірної приймаються з коефіцієнтом 2,50. Показники на успіх азіатської команди досягають аналогічного рівня. А котирування на нічийний результат рівні показника 3,30.

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Відзначимо, що "жовто-сині" в дебютному для себе матчі 2018 роки не змогли обіграти гіршу команду чемпіонату світу в Росії Саудівську Аравію.

Як повідомляв "Обозреватель", Андрій Шевченко пояснив нічийний результат з командою Саудівською Аравією в товариському матчі.