Україна виграла унікальний чемпіонат світу з футболу

Українська збірна виграла чемпіонат світу з футболу серед вихованців дитбудинків.

Змагання, які пройшли у Варшаві, зібрали 28 кращих команд, складених із вихованців дитячих будинків, із усього світу. Українці в півфіналі перемогли росіян — 2:1, а у фінальній грі здолали Голландію з рахунком 1:0. Бронза — у збірної Бельгії, яка в матчі за 3-є місце перемогла росіян.

Збірна України серед дитбудинків — чемпіони світу! Hope for Mundial

Збірна України серед дитбудинків — чемпіони світу! Hope for Mundial

Один із гравців збірної України Михайло Мудрий в інтерв'ю "Польському радіо" не приховував емоцій:

"Ми дуже раді! Суперники на турнірі були складні, ми це знали, і тому налаштовувалися на бій у кожній грі. Дякую організаторам за такий чудовий чемпіонат світу!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України (U-20) виграла молодіжний чемпіонат світу з футболу-2019: огляд спортивних ЗМІ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!