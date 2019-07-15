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Україна виграла унікальний чемпіонат світу з футболу

16.6т Читати матеріал російською

Українська збірна виграла чемпіонат світу з футболу серед вихованців дитбудинків.

Змагання, які пройшли у Варшаві, зібрали 28 кращих команд, складених із вихованців дитячих будинків, із усього світу. Українці в півфіналі перемогли росіян — 2:1, а у фінальній грі здолали Голландію з рахунком 1:0. Бронза — у збірної Бельгії, яка в матчі за 3-є місце перемогла росіян.

Збірна України серед дитбудинків — чемпіони світу!

Збірна України серед дитбудинків — чемпіони світу!

Hope for Mundial

Збірна України серед дитбудинків — чемпіони світу!

Збірна України серед дитбудинків — чемпіони світу!

Hope for Mundial

Один із гравців збірної України Михайло Мудрий в інтерв'ю "Польському радіо" не приховував емоцій:

"Ми дуже раді! Суперники на турнірі були складні, ми це знали, і тому налаштовувалися на бій у кожній грі. Дякую організаторам за такий чудовий чемпіонат світу!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України (U-20) виграла молодіжний чемпіонат світу з футболу-2019: огляд спортивних ЗМІ.

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Місце
Польща Варшава
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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