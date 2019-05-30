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Україна виграла групу на чемпіонаті світу з футболу U-20

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Молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию з командою Нігерії (1:1) в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2019, який проходить у Польщі з 23 травня по 15 червня.

Команда Олександра Петракова вже забронювала собі місце в плей-офф, тому в матчі розігрувалося підсумкове перше місце в квартеті D, яке і дісталося "синьо-жовтим".

Із перших хвилин точилася рівна боротьба. Обидві команди не сильно форсували ситуацію, демонструючи неспішний позиційний футбол.

На 30-й хвилині українцям вдалося відібрати м'яч і організувати швидкий випад. Сікан, який замкнув точну діагональ від Кащука, вивів свою команду вперед.

Після цього наші футболісти відійшли в захист, віддавши ініціативу суперникам і на останній хвилині тайму заробили пенальті в свої ворота. Воротар "Леганеса" Лунін вгадав напрямок м'яча і відбив удар.

У другому таймі перевага африканців стала вражаючою. Збірна України раз по раз відбивала атаки і на 51-й хвилині за гру рукою в свій штрафний Попова аргентинський рефері Фернандо Рапальіні поставив другий одинадцятиметровий.

Цього разу Лунін був безсилий.

Час, що залишився, пройшов без забитих голів, але це не завадило Україні фінішувати на першій сходинці.

Україна виграла групу на чемпіонаті світу з футболу U-20

Матч 1/8 фіналу Україна проведе 3 червня. Суперник визначиться пізніше.

Нігерія - Україна

Нігерія - Україна

ФІФА

Нігерія - Україна

Нігерія - Україна

ФІФА

Нігерія - Україна

Нігерія - Україна

ФІФА

Нігерія - Україна

Нігерія - Україна

ФІФА

Нігерія - Україна

Нігерія - Україна

ФІФА

Нігерія - Україна

Нігерія - Україна

ФІФА

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Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Польща
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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