Україна в Лізі націй: всі розклади та ключові моменти для команди Шевченко

Поки тема участі збірної України на Євро-2020 трохи притихла, з засіку вийшла Ліга націй – УЄФА нагадала про "турнір товарняків" жеребкуванням групового етапу нового сезону. У "синьо-жовтих" там суцільний "вогонь"!

У Лізі націй 2020 наша збірна вже зіграє в найвищій Лізі А (а не Лізі В, як раніше), і зіграє по-справжньому топ-матчі! У суперниках – Німеччина, Іспанія та Швейцарія, які разом з Україною склали "групу смерті". Незважаючи на "товариський" статус самої ЛН і неоднозначного до неї ставлення з боку "монстрів", нудно точно не буде. Нова команда Німеччини на шляху до чергового кубку Європи чи світу, зухвала зголодніла Іспанія каталонського майстра та молода Швейцарія, яка хоче позбутися статусу "найкраща серед других" – все це Україна побачить та відчує безпосередньо!

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Коротко про головне: хто, з ким і коли?

Ліга націй у другому сезоні лише трохи змінила формат (стосується тільки останнього по силі дивізіону – Ліги D) і виставила на кін інші призи. Тепер кращі в своїх лігах зможуть позмагатися не за путівки на Євро (як було в минулому році), а за пропуски на ЧС-2022 за європейської квотою.

🚨 OFFICIAL 🚨

2020/21 #NationsLeague draw! ✔️



🗓️ Matchday 1 👉 3 – 5 September 2020 pic.twitter.com/774ZzAyAWr - UEFA EURO 2020 (@ EURO2020) March 3, 2020

А так все як і раніше: 4 ліги, групи по 4 команди (крім однієї в Лізі D), переможці групи зіграють в плей-офф за путівку на ЧС, а кращі в Лізі А розіграють сам трофей Ліги націй. Весь рух стартує 3 вересня, в рамках групового турніру триватиме до кінця листопада 2020-го. У червні 2021 року – короткий плей-офф за сам кубок серед найсильніших в Лізі А, а вже навесні 2022 року – матчі чотирьох плей-офф в кожній лізі за путівки на ЧС-2022.

З ким і коли грає Україна?

Україна в групі 4 Ліги А зустрінеться з Німеччиною, Іспанією і Швейцарією. Починаємо 3 вересня вдома зі Швейцарією, а фінішуємо в групі з нею ж, в гостях.

3 вересня. Україна - Швейцарія

6 вересня. Іспанія - Україна

10 жовтня. Україна - Німеччина

13 жовтня. Україна - Іспанія

13 листопада. Німеччина - Україна

16 листопада. Швейцарія - Україна

Принадність календаря для нас в тому, що починати доведеться вдома зі Швейцарією (а не з кимось із грандів) – це спокійний старт з можливістю впевнено взяти своє. Також в середині групи (3 і 4 тур) у нас також два матчі вдома – в самий насичений період маємо менше витрат сил і домашню підтримку.

Зате в кінці доведеться розплачуватися, якщо раніше не наберемо нормально очок. Останні два матчі – виїзди в Німеччину і Швейцарію в листопаді, на тлі традиційного занепаду сил у всіх збірників в розпал єврокубків та національних турнірів.

Кому доведеться протистояти?

Відразу після жеребкування наш квартет охрестили "групою смерті", так як по іменах на папері він дійсно виглядає самим вогненним. Україна, Німеччина з Іспанією, а на додачу ще й Швейцарія – виглядає відмінно. Але що маємо на ділі?

збірна Німеччини

Звичайно, німці та іспанці не сприймаються інакше як топзбірні світу, але все ж на дворі не перша половина 2010-х, коли Іспанія та Німеччина послідовно виграли чемпіонат світу, а піренейці в 2012-му ще й Євро взяли. Після того обидві команди пережили свої падіння (типу невихід з групи на ЧС і програш Північній Кореї) і почали все заново.

В останні роки десь шляхи Німеччини та Іспанії схожі – вони пройшли (а в чомусь ще проходять) перебудову, до сих пір роблять кадрове оновлення та вирощують нову команду для чемпіонства. Але результат і перспективи тут різні. Бундестім виїхав за рахунок потужної системи німецького футболу, що пачками поставляє відмінну молодь. Льову після провального ЧС-2018 залишалося тільки відчепити зайвих, переглянути купу нових кандидатів і провести низку ігрових експериментів з моделлю та позиціями гравців на полі (що він робив навіть упродовж всього відбору Євро-2020).

Так, Німеччина фактично "злила" Лігу націй в 2018-му, повністю поступившись в групі Нідерландам і Франції. Але зате протягом 2019-го німці вже виглядали куди потужніше, героїчно вигравши у тих же голландців більш масштабну і "довгу" групу кваліфікації ЧЄ-2020. У Льова знову є відмінна молода команда, нехай і не готова поки легко обігравати грандів. Але це лише справа часу, і один з наступних чотирьох великих турнірів (два ЧС і два Євро) – точно за Німеччиною.

Збірна Німеччини в 2019 році: 10 матчів – +7= 2-1. Кращий матч – Нідерланди (3:2, г), найгірший матч – Сербія (1:1, д, тов. матч). Результат відбору на Євро – 1 місце в групі.

Іспанія, хоч і пройшла відбір на Євро-2020 взагалі без поразок, не змогла як німці провести апгрейд своєї збірної. Хоча зараз Луїс Енріке все відмінно тримає під контролем і ставить яскраву, властиву піренейцям гру, але в самому "королівстві" не все гаразд.

Іспанія святкує вихід на Євро-2020

Це тільки в 2019-му Енріке повернув до збірної Іспанії поняття "стабільність" та нагадав, що команді треба відповідати колишнього статусу. Є й оновлення молодими гравцями, але без впевненості за результат. Кістяк – це все ті ж Серхіо Рамос, Піке, Карвахаль, Бускетс, Тьяго Алькантара. Більшості з них – вже за 30. Молодь же поки багато в чому шукає себе на високому рівні та не готова сама витягувати результат. Звідси й невпевнене проходження кваліфікації, де більшість перемог в важливих матчах – мінімальні, на досвіді (а де не вдалося – нічиї 1:1).

Крім цього, на відміну від Німеччини, у збірної Іспанії немає міцної основи. Система іспанського футболу не настільки продуктивна і злагоджена, як німецька, "Реал" і "Барселона" все більше женуться за легіонерами (навіть в академії вирощуючи іноземців для себе), а в федерації у Енріке немає належної підтримки (а в самій федерації теж намічається зміна влади). Та і як тут не згадати скандал перед ЧС-2018, коли за 4 дні (!) до старту чемпіонату головний тренер збірної був звільнений за таємні домовленості про роботу з "Реалом"?

Збірна Іспанії в 2019 році: 10 матчів – +8=2-0, кращий матч – Швеція (3:0, д), найгірший матч – Швеція (1:1, г). Результат відбору на Євро – 1 місце в групі.

Швейцарія ж хоч також виграла свою групу кваліфікації Євро-2020, але поки лише мріє називатися топ-збірною. Хоча зараз досить близька до цього, в минулому році показавши не лише результат, а й класну гру.

Невтомний швейцарский ветеран Штефан Ліхштайнер виведе Швейцарію на матчі Євро-2020 в ролі капітана

З 2012-го швейцарці на великих турнірах завжди поруч з елітою, але в ролі "кращих з гірших". На ЧС-2014, Євро-2016 і ЧС-2018 вони доходили до 1/8 фіналу, але у вирішальних матчах завжди сприймалися аутсайдерами (і неодмінно вилітали). Жодної великої перемоги і прориву – шлях на вершину для Швейцарії поки закритий.

Але самі швейцарці не сумують і спокійно працюють над собою. Виграш кваліфікації Євро-2020 – пряме тому підтвердження. Є чітка тренерська робота боснійця Петковича, є інтеграція та повна адаптація до збірної молодих талантів типу форварда Іттена з місцевого "Санкт-Галлена". І це ще "Наті" обходилися без головного гравця своєї атаки – Джердана Шакірі, який не зміг допомогти збірній протягом всього 2019-го.

Збірна Швейцарії в 2019 році: 10 матчів – +5=2-3, кращий матч – Ірландія (2:0, д), найгірший матч – Данія (3:3, д)

Головне питання для України

Після добротної першої ліги націй (перемога в групі) і фантастичного відбору на Євро-2020 (куди Україна вийшла з першого місця в групі без поразок), наша збірна піднялася відразу на кілька рівнів. Україну сміливо сприймають як рівного конкурента в матчі з будь-яким грандом і претендента на вихід в плей-офф ЧЄ-2020.

Андрій Шевченко (в центрі) під час жеребкування Євро-2020 з тренерами суперників по групі - голландцем Рональдом Куманом і німцем Франком Фода зі збірної Австрії

Але це все нерозривно пов'язане з Андрієм Шевченком і його італійським тренерським штабом, який виконав колосальну роботу. І тут головне питання – а чи буде збірна України в Лізі націй "командою Андрія Шевченка"?

Ще з осені в Європі періодично піднімаються розмови про майбутнє Шевченка, якого ніколи не забудуть в "Мілані" і не проти бачити у себе головним тренером. В Італії багато впевнені, що саме Шевченко після Євро-2020 стане наступним керманичем кризового "Мілана". Українець і так вже проявив себе як тренер зі збірною, а в разі успіху на чемпіонаті Європи інтерес з боку клубів до нього тільки зросте.

Сам же Шевченко поки заспокоює всіх, що віддасть всього себе збірній до останньої хвилини Євро-2020. А ось заглянути далі ЧЄ фактично неможливо. Контракт з УАФ у Шеви якраз до кінця Євро, і у тренера можуть бути всі передумови для зміни роботи. Якщо так трапиться, Україна в Лізі націй може виступити зовсім інакше, ніж зараз від неї очікують.

Що світить збірній України в Лізі націй?

Якщо брати за основу стан збірної в 2019-му, то в групі з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією Україна точно боролася б за 2 місце, постійно тримаючи лідерів в напрузі. Такій команді Шевченко під силу брати очки з Німеччиною і обігравати таку Іспанію, не кажучи вже про Швейцарію.

Але за півроку до старту ЛН ще дуже багато умовностей, які можуть все змінити. Починаючи від фактора Шевченка і закінчуючи станом самої команди і її провідних гравців, які незабаром після Євро-2020 і невеликого відпочинку відправляться в свої європейські клуби. І старт Ліги націй у вересні – це найменше, що їм буде хотітися на той момент.

Ну а якщо припустити, що Шевченко піде, то все перевернеться з ніг на голову, і ЛН 2020 стане якраз полігоном для нового тренера в процесі підготовки до самого відбору ЧС-2020. І тоді вже може трапитися все, що завгодно (але явно не перемога в групі).

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