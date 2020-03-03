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3 березня • оновлено в 22:02
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Україна отримала суперників у Лізі націй-2020

30.1т
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Збірна України з футболу в груповому турнірі Ліги націй 2020 зіграє в найскладнішій групі 4 Ліги А. Суперниками підопічних Шевченка будуть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Урочиста церемонія жеребкування відбулася 3 березня в Амстердамі. Ліга націй – це новий турнір під егідою УЄФА, який замінить більшість товариських матчів європейських збірних офіційними і дозволить їм грати з рівними за класом командами.

Результати жеребкування Ліги націй

Результати жеребкування Ліги націй

Шість турів основного турніру будуть зіграні у вересні, жовтні і листопаді 2020 року. Фінальна стадія запланована на червень 2021 року. Стикові матчі – на березень 2022 року.

Команди грають одна з одною вдома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка запланована на червень 2021 року. Переможці груп у лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп у лігах A і B опустяться лігою нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня збірна Португалії з футболу, розбивши в фіналі команду Нідерландів, стала переможницею Ліги націй УЄФА сезону 2018/2019. Матч на стадіоні "Драгау" в Порту завершився з рахунком 1:0.

У жовтні 2018 року збірна України з футболу в матчі 3-го туру першої групи Ліги націй обіграла команду Чехії і достроково гарантувала собі вихід в елітний дивізіон турніру.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга націй
Місце
Нідерланди Амстердам
Тег
Збірна України з футболу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А о чем мычит росейский скот? Что здесь верещат эти поганые допингисты? Они вне игры! Наркоманам место в тюремной камере.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Тем интересней игры!
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4
0
филя филя
филя филя
тут упорыш со смехом писал Турция и Россия в одной группе. досмеялся
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2
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филя филя, животное - ты не играешь. Ты - наркоман. И твой вонючий норот-допингист. Вы, твари, дисквалифицированы. Сидите и жрите мельдоний с лопаты!
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