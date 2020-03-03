Збірна України з футболу в груповому турнірі Ліги націй 2020 зіграє в найскладнішій групі 4 Ліги А. Суперниками підопічних Шевченка будуть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

⚡ Итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 🔥🔥🔥



Как оцениваете шансы вашей сборной? Отвечайте смайликами! 🤩#ЛигаНаций pic.twitter.com/pfT3Tjy4nu — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 3, 2020

Урочиста церемонія жеребкування відбулася 3 березня в Амстердамі. Ліга націй – це новий турнір під егідою УЄФА, який замінить більшість товариських матчів європейських збірних офіційними і дозволить їм грати з рівними за класом командами.

Результати жеребкування Ліги націй

Шість турів основного турніру будуть зіграні у вересні, жовтні і листопаді 2020 року. Фінальна стадія запланована на червень 2021 року. Стикові матчі – на березень 2022 року.

Команди грають одна з одною вдома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка запланована на червень 2021 року. Переможці груп у лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп у лігах A і B опустяться лігою нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня збірна Португалії з футболу, розбивши в фіналі команду Нідерландів, стала переможницею Ліги націй УЄФА сезону 2018/2019. Матч на стадіоні "Драгау" в Порту завершився з рахунком 1:0.

У жовтні 2018 року збірна України з футболу в матчі 3-го туру першої групи Ліги націй обіграла команду Чехії і достроково гарантувала собі вихід в елітний дивізіон турніру.

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