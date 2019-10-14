Україна – Португалія: онлайн відео голів

Збірна України з футболу в понеділок, 14 жовтня, приймає на полі НСК "Олімпійський" Португалію.

Команду Андрія Шевченка в найбільш очікуваному матчі відбору Євро-2020 з діючими чемпіонами Європи для виходу у фінальну частину турніру влаштує і нічия.

Рахунок у грі було відкрито вже на п'ятій хвилині гри. Після подачі кутового хавбеком "Шахтаря" Марлосом його партнер по клубу Сергій Кривцов пробив головою. Воротар гостей Руй Путрісіу удар відбив, проте форвард Роман Яремчук тут же встиг на добивання і вразив порожні ворота.

А на 27-й хвилині господарі поля подвоїли перевагу. Віталій Миколенко розкішної передачею вирізав м'яч на 11-метрову позначку в штрафний суперника, де Ярмоленко спокійно переправив м'яч в сітку.

Вашій увазі відео забитих м'ячів.

Україна – Португалія – 2:0

Голи: Яремчук, 5, Ярмоленко, 27

Гол Яремчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, НСК "Олімпійський" грандіозно виконав гімн України перед матчем "жовто-синіх" з Португалією.

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