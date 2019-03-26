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Україні хочуть дати поразки 0:3 за матчі з Португалією і Люксембургом — що відомо

Україні хочуть дати поразки 0:3 за матчі з Португалією і Люксембургом — що відомо
Наша команда може опинитися в дуже неприємній ситуації
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Збірна України з футболу повинна отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору Євро-2020 через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса.

Таку заяву про потенційне покарання для української команди зробило авторитетне португальське спортивне видання Mais Futebol, проте інформація виявилася такою, що не зовсім відповідає дійсності.

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

На думку португальських журналістів, нападаючий "Шахтаря" не відповідає вимогам ФІФА до натуралізованих футболістів, оскільки не жив в Україні безперервно протягом 5 років.

Mais Futebol взяло коментар у португальського судді Спортивного арбітражного суду (CAS), який підтвердив, що ця ситуація підпадає під статтю 7 статуту ФІФА "Отримання нового громадянства".

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Мораес грав за донецький "Металург" у 2011 році, після чого продовжив кар'єру в болгарському ЦСКА. Із липня 2012-го по лютий 2017 року він виступав в Україні, а потім був відправлений в оренду в чемпіонат Китаю. Влітку 2017-го Жуніор повернувся в нашу країну і через рік підписав контракт із "Шахтарем".

Спортивні юристи в інтерв'ю Betnews365 заявили, що під час визначення прожитих років ФІФА покладається на норми місцевого законодавства України. Згідно з українськими законами, безперервним роком вважається проживання на території країни 183 дні на рік.

Жуніор Мораес провів в оренді в Китаї 4 місяці в 2017-му, це приблизно 120 днів. На території України він жив більше 200 днів у тому році.

31-річний уродженець Сантуса був викликаний в збірну України 19 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мораес зіграв за Україну в обох стартових зустрічах кваліфікації на чемпіонат Європи з футболу-2020. У матчі проти Португалії Жуніор вийшов на заміну, а проти Люксембургу з'явився в стартовому складі.

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Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
А от бразильского гражданства он типа оказался?)) На Украине двойное гражданство запрещенно!!
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
тупой фейк причем по ходу с рашки пошол
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
Lisenko Andrey, конечно с рашки, рашка давно правит Европой и популярными португальскими изданиями в том числе. Кастрюлю поправь, андрюшка дебилкин.
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