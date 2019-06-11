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Україна - Італія: відео найбільш драматичного моменту ЧС U-20

Україна - Італія: відео найбільш драматичного моменту ЧС U-20
Наші футболісти ледь не втратили перемогу на останніх секундах
28.7тЧитати матеріал російською

Молодіжна збірна України з футболу ледь не упустила перемогу над ровесниками з Італії в півфіналі чемпіонату світу U-20, який у ці дні проходить у Польщі.

Ведучи в рахунку 1:0 наші співвітчизники на 2-й доданій хвилині пропустили гол. Скамаккі нав'язав боротьбу у штрафному Луніна, розвернувся, і потужно пробив воротаря "Леганеса".

Італійці святкували недовго. Бразильський арбітр Рафаель Клаус подивився VAR і скасував це взяття воріт, зафіксувавши порушення правил із боку нападника "Сассуоло".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на найдраматичніший момент зустрічі.

Новини
Україна - Італія: відео переможного голу на ЧС із футболу U-20

Нагадаємо, що матч Україна – Італія завершився з рахунком 1:0. М'яч на 65-й хвилині забив Булеца.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в груповому турнірі молодіжного чемпіонату з футболу збірна України, зламавши опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювала путівку в 1/8 фіналу турніру, де в першому раунді плей-офф без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1.

У чвертьфіналі команда Олександра Петракова, обігравши Колумбію (1:0), вперше в своїй історії вийшла в півфінал мундіалю.

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Місце
ПольщаГдиня
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Аликова Элла
Аликова Элла
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