Україна - Естонія: дивитися онлайн товариський матч збірної

Збірна України вже в статусі учасника Євро-2020 під кінець року "на закуску" проводить товариський матч з Естонією, який відбудеться 14 листопада на запорізькій "Славутич-Арені".

Команда Андрія Шевченка зараз постане перед уболівальниками не в звичайному образі, адже відразу кілька гравців основи "синьо-жовтих" зараз травмовані, а попереду (17 листопада) нас ще чекає останній матч кваліфікації ЧЄ проти Сербії. Так що з естонцями точно не зіграють Степаненко, Коноплянка, Марлос і Мораес (через травми), а Малиновському дали пару днів відпочинку з нагоди народження дочки. Крім цього Шевченко, найімовірніше, матиме шанс проявити себе футболістам, наближеним до основи - воротареві Луніну, захиснику Пластуну, хавбекам Буяльському, Безусу та Шведу.

Гравці збірної України після матчу з Португалією, коли "синьо-жовті" вийшли на Євро-2020 dynamo.kiev.ua

Варто зазначити, що матч з Естонією відкриває для збірної Запоріжжя - раніше "синьо-жовті" ніколи не грали на тутешніх берегах Дніпра ("Славутич-Арена" буквально знаходиться менше 1 км від Дніпра), і зараз чекають аншлаг на трибунах.

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OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Естонія, який розпочнеться 6 листопада на запорізькій "Славутич-Арені" о 19:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ

ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ

Запоріжжя. "Славутич-Арена". 19:00

Головний арбітр: Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія)

Україна - Естонія - 0:0

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Матч ще не почався

ДЕ ДИВИТИСЬ МАТЧ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ

У прямому ефірі товариський матч національної збірної покаже ТК "Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ

У боротьбі з одним з аутсайдерів європейського футболу букмекери бачать Україну явним фаворитом, оцінюючи успіх "синьо-жовтих" коефіцієнтом всього в 1,18. На нічию ж виставлені котирування в районі 7, а успіх Естонії рівняють до показника 15.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ

Товариський матч в Запоріжжі обслужать рефері з Іспанії - головним буде Хуан Мартінес Мунуера, асистентами - Теодоро Собріна Маган та Роберто Алонсо Фернандес. Четвертим рефері в подібних випадках є арбітр країни-господаря - на цей раз ним став українець Віталій Романов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України

"Яка кадрова ситуація? Миколенко належить пройти обстеження, серйозних ушкоджень немає - він буде готуватися до матчу з Сербією. Женя Коноплянка відновився, але у нього температура, сьогодні він пропустить тренування. У Шепелєва була проблема, але буде тренуватися. Більше немає проблем з тими , кого викликали".

"Мотивація повинна бути завжди, і вона буде у тих, хто грав менше. Тим більше, зараз нас чекають зустрічі з хорошими суперниками. Важливо добре зіграти і домогтися позитивного результату".

Карел Волайд, головний тренер збірної Естонії

"Завтра дам шанс зіграти багатьом молодим футболістам. Але вийдуть і досвідчені виконавці. Ми сподіваємося не відійти від того стилю, який вибрав тренерський штаб. У нас є фундамент і певні завдання на матч з Україною. Звичайно, складно очікувати змістовної гри від складу, який ми муситимемо поставити проти українців".

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

Україна (4-1-4-1): Лунін - Болбат, Пластун, Матвієнко, Соболь - Сидорчук - Циганков, Буяльський, Зінченко, Швед - Яремчук

Естонія (4-1-4-1): Лепметс - Баранов, Тамм, Метс, Пикк - Антонов - Зеньов, Аінсалу, Васильєв, Лівак - Саппінен

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