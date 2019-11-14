Україна - Естонія: дивитися онлайн товариський матч збірної

Збірна України вже в статусі учасника Євро-2020 під кінець року "на закуску" проводить товариський матч з Естонією, який відбудеться 14 листопада на запорізькій "Славутич-Арені".
Команда Андрія Шевченка зараз постане перед уболівальниками не в звичайному образі, адже відразу кілька гравців основи "синьо-жовтих" зараз травмовані, а попереду (17 листопада) нас ще чекає останній матч кваліфікації ЧЄ проти Сербії. Так що з естонцями точно не зіграють Степаненко, Коноплянка, Марлос і Мораес (через травми), а Малиновському дали пару днів відпочинку з нагоди народження дочки. Крім цього Шевченко, найімовірніше, матиме шанс проявити себе футболістам, наближеним до основи - воротареві Луніну, захиснику Пластуну, хавбекам Буяльському, Безусу та Шведу.
Гравці збірної України після матчу з Португалією, коли "синьо-жовті" вийшли на Євро-2020
dynamo.kiev.ua
Варто зазначити, що матч з Естонією відкриває для збірної Запоріжжя - раніше "синьо-жовті" ніколи не грали на тутешніх берегах Дніпра ("Славутич-Арена" буквально знаходиться менше 1 км від Дніпра), і зараз чекають аншлаг на трибунах.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Естонія, який розпочнеться 6 листопада на запорізькій "Славутич-Арені" о 19:00.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ
ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ
Запоріжжя. "Славутич-Арена". 19:00
Головний арбітр: Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія)
Україна - Естонія - 0:0
___________________________________________________________
Матч ще не почався
ДЕ ДИВИТИСЬ МАТЧ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ
У прямому ефірі товариський матч національної збірної покаже ТК "Футбол 1".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ
У боротьбі з одним з аутсайдерів європейського футболу букмекери бачать Україну явним фаворитом, оцінюючи успіх "синьо-жовтих" коефіцієнтом всього в 1,18. На нічию ж виставлені котирування в районі 7, а успіх Естонії рівняють до показника 15.
ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ
Товариський матч в Запоріжжі обслужать рефері з Іспанії - головним буде Хуан Мартінес Мунуера, асистентами - Теодоро Собріна Маган та Роберто Алонсо Фернандес. Четвертим рефері в подібних випадках є арбітр країни-господаря - на цей раз ним став українець Віталій Романов.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ
Андрій Шевченко, головний тренер збірної України
"Яка кадрова ситуація? Миколенко належить пройти обстеження, серйозних ушкоджень немає - він буде готуватися до матчу з Сербією. Женя Коноплянка відновився, але у нього температура, сьогодні він пропустить тренування. У Шепелєва була проблема, але буде тренуватися. Більше немає проблем з тими , кого викликали".
"Мотивація повинна бути завжди, і вона буде у тих, хто грав менше. Тим більше, зараз нас чекають зустрічі з хорошими суперниками. Важливо добре зіграти і домогтися позитивного результату".
Карел Волайд, головний тренер збірної Естонії
"Завтра дам шанс зіграти багатьом молодим футболістам. Але вийдуть і досвідчені виконавці. Ми сподіваємося не відійти від того стилю, який вибрав тренерський штаб. У нас є фундамент і певні завдання на матч з Україною. Звичайно, складно очікувати змістовної гри від складу, який ми муситимемо поставити проти українців".
ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД
Україна (4-1-4-1): Лунін - Болбат, Пластун, Матвієнко, Соболь - Сидорчук - Циганков, Буяльський, Зінченко, Швед - Яремчук
Естонія (4-1-4-1): Лепметс - Баранов, Тамм, Метс, Пикк - Антонов - Зеньов, Аінсалу, Васильєв, Лівак - Саппінен
Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".