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Уейн Руні забив фантастичний гол через все поле

Уейн Руні забив фантастичний гол через все поле
Англійський футболіст створив справжній шедевр
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Легендарний англійський футболіст Уейн Руні відзначився феноменальним ударом в матчі Головної ліги соккера в США. Екс-форвард збірної Англії забив гол зі своєї половини поля.

На 10-й хвилини зустрічі проти "Орландо Сіті" гравець "ДС Юнайтед" побачив, що голкіпер далеко вийшов з воріт. Руні одним дотиком обробив м'яч, а іншим послав шкіряну сферу чітко за комір воротаря.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити цей шедевр.

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"Усвідомив жахливість": повія розповіла, що витворяв Руні

У листопаді позаминулого року Руні забив схожий гол у поєдинку 14-го туру Прем'єр-ліги. Джо Харт вийшов далеко з воріт, щоб підстрахувати партнерів і вибив м'яч точно на Руні, який в дотик найпотужнішим пострілом оформив свій хет-трик.

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Тема
чемпіонат США
Особа
Уейн Руні
Місце
США
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