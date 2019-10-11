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11 жовтня • оновлено в 20:38
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УЄФА змінив рішення щодо матчів України та Росії

6.3т Читати матеріал російською

Збірні України та Росії з футболу можуть зустрітися вже у першому раунді плей-офф чемпіонату Європи 2020 року.

Про це йдеться в оновленому регламенті проведення жеребкування фінальної стадії турніру, який опубліковано на офіційному сайті Європейського футбольного союзу (УЄФА).

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УЄФА змінив рішення щодо матчів України та Росії

"На момент жеребкування УЄФА не допускає потрапляння в одну групу збірних Вірменії та Азербайджану, Боснії та Косово, Сербії та Косово, Іспанії та Гібралтару, України та Росії (обмеження поширюється на проведення матчів у Санкт-Петербурзі на груповому етапі). Звертаємо увагу, що обмеження поширюється лише на матчі групового етапу. Тому не виключено, що вищезгадані команди зможуть зустрітися на стадії плей-офф турніру", – йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, УЄФА розводить команди з України та Росії в міжнародних турнірах після анексії РФ Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент УЄФА Александер Чеферін назвав умову проведення матчу Україна – Росія.

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Тема
Євро-2020
Теги
УЄФА Збірна України з футболу збірна Росії з футболу
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Колорад Тот самый
Колорад Тот самый
Они хотят вживую засунуть обоссаную желто-синюю тряпку в рот хохлам
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0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да срать нам в Украине на эту мерзость - расею!
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Они хотят в живую услышать всемирный хит с припевом "Ла-Ла-Ла!"
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Смирнов Алексей, Они хотят в живую увидеть поедание флага .
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4
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