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УЄФА жорстко покарав російський клуб у Лізі чемпіонів

6.4т Читати матеріал російською

УЄФА оштрафував російський клуб "Краснодар" на 50 тисяч євро. Причиною послужило порушення принципів роботи головного тренера і відсутність у тренера клубу Мурада Мусаєва ліцензії Pro УЄФА.

За правилами УЄФА, без наявності необхідних документів тренер не може керувати командою з технічної зони, а Мусаєв нехтував цими вимогами регулярно.

Мурад Мусаєв

Мурад Мусаєв

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Для отримання ліцензії Pro кандидат повинен пропрацювати на позиції тренера з ліцензією категорії А протягом року. Мусаєв отримав відповідну ліцензію в червні 2019-го. Це означає, що фахівець не зможе працювати головним тренером "Краснодара" в єврокубках до липня 2020 року.

Відзначимо, що "Краснодар", який став бронзовим призером чемпіонату Росії в сезоні-2018/19, вперше буде стартувати в кваліфікації Ліги чемпіонів з 3-го раунду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні УЄФА несподівано не пустив в Лігу чемпіонів російського тренера.

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Місце
Росія Краснодар
Теги
УЄФА ФК Краснодар
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