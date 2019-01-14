УЄФА затвердив "Шахтарю" місце проведення матчу 1/16 ЛЄ

УЄФА визначив час і місце, де відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і німецьким "Айнтрахтом".

Зустріч відбудеться 14 лютого у Харкові на стадіоні "Металіст". Початок матчу о 22:00.

Як відомо, донецький "Шахтар" визначив Харків містом, в якому команда буде приймати німецький клуб у Лізі Європи.

Нагадаємо, що через ввдення у деяких областях України воєнного стану заключний матч групового раунду Ліги чемпіонів проти французського "Ліона" "Шахтар" грав у Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" оголосив про підписання п'ятирічного контракту з гравцем національної збірної Ізраїлю Манором Соломоном.

Футболіст грає на позиції атакуючого півзахисника і в 2018 році був включений у топ-50 найталановитіших гравців Європи за версією сайту УЄФА

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