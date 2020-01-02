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2 січня • оновлено в 16:36
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УЄФА включив українця в топ головних талантів європейського футболу

1.7т
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УЄФА провів опитування серед журналістів і визначив 50 перспективних футболістів, від яких чекають яскравої гри у 2020 році. У список потрапили українець Богдан Лєднєв, а також Додо та Тете.

"Лівоногий плеймейкер, що знаходиться в оренді в луганській "Зорі", регулярно забиває голи та відмінно виконує стандартні положення", – написано в описі футболіста "Динамо" Богдана Лєднєва на офіційному сайті УЄФА.

Богдан Лєднєв (праворуч)

Богдан Лєднєв (праворуч)

апостроф

У списку також опинилися бразильські легіонери "Шахтаря" Додо і Тете. Перший провів весну в португальській "Віторії" та добре влився в донецьку команду, "регулярно граючи в стартовому складі в матчах Ліги чемпіонів". Що стосується Тете, то в УЄФА високо оцінили його зміщення з правого флангу та потужність, а також відзначили його високу трансферну вартість.

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Особа
Тете
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ ФК Зоря УЄФА
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