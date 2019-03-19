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УЄФА відкрив справу на Роналду за "великі яйця"

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Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду ризикує отримати покарання за свою поведінку в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко".

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо португальця за неналежну поведінку. Роналду після третього гола зобразив жест, схожий на святкування тренера мадридської команди Дієго Сімеоне.

Аргентинець у першому матчі команд схопив себе за пах, УЄФА оштрафував його за це на 20 тисяч євро.

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Раніше головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш назвав список футболістів, які готуватимуться до матчу з Україною у відборі чемпіонату Європи-2020.

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Особа
Кріштіану Роналду
Тег
УЄФА
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