УЄФА відкрив справу на Роналду за "великі яйця"

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду ризикує отримати покарання за свою поведінку в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко".
УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо португальця за неналежну поведінку. Роналду після третього гола зобразив жест, схожий на святкування тренера мадридської команди Дієго Сімеоне.
Absorbeeeeeeeeeeeee !!!!!! #juventada #juventus #juventino #juve #forzajuve #liguedeschampions #championsleague #calcio #seriea #vraiparieur #ronaldo # cr7 #cristianoronaldo #simeone pic.twitter.com/qEJzLU482l- Vrai Parieur (@vraiparieur) 12 березня 2019 р
Аргентинець у першому матчі команд схопив себе за пах, УЄФА оштрафував його за це на 20 тисяч євро.
SIMEONE😂😂😂 pic.twitter.com/txqZAzDpPG- Gini (@ Gini_Wijnaldum5) 20 лютого 2019 р
Раніше головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш назвав список футболістів, які готуватимуться до матчу з Україною у відборі чемпіонату Європи-2020.
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