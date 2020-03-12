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12 березня • оновлено в 20:13
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УЄФА скасував матчі Ліги чемпіонів

3.4т
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Європейський футбольний союз (УЄФА) через пандемію коронавiрусу ухвалив рішення скасувати матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал" і "Ювентус" – "Ліон" (17 березня).

"У світлі того, що футболістів "Реала" і "Ювентуса" помістили на карантин, два матчі Ліги чемпіонів УЄФА перенесені на невизначений термін. Рішення щодо цих матчів буде ухвалено в доступному для огляду майбутньому", – йдеться у пресрелізі Союзу.

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією із впливом коронавiрусу на спорт і розповідає про останні новини за цією темою в режимі онлайн.

Напередодні УЄФА через епідемію коронавiрусу ухвалив рішення перенести ігри 1/8 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома" на більш пізній термін.

У вівторок, 17 березня, УЄФА планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік. Причиною є епідемія коронавiрусу.

Раніше в Іспанії вирішили призупинити розіграш чемпіонату на невизначений термін через коронавiрус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша баскетбольна ліга світу НБА також оголосила про зупинку матчів чемпіонату через виявлений коронавiрус у гравця однієї з команд.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Ліга чемпіонів
Теги
ФК Манчестер Сіті Реал Мадрид ФК Ювентус ФК Олімпік Ліон УЄФА
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