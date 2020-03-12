УЄФА скасував матчі Ліги чемпіонів

Європейський футбольний союз (УЄФА) через пандемію коронавiрусу ухвалив рішення скасувати матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал" і "Ювентус" – "Ліон" (17 березня).

"У світлі того, що футболістів "Реала" і "Ювентуса" помістили на карантин, два матчі Ліги чемпіонів УЄФА перенесені на невизначений термін. Рішення щодо цих матчів буде ухвалено в доступному для огляду майбутньому", – йдеться у пресрелізі Союзу.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid , the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course. - UEFA (@UEFA) March 12, 2020

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Напередодні УЄФА через епідемію коронавiрусу ухвалив рішення перенести ігри 1/8 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома" на більш пізній термін.

У вівторок, 17 березня, УЄФА планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік. Причиною є епідемія коронавiрусу.

Раніше в Іспанії вирішили призупинити розіграш чемпіонату на невизначений термін через коронавiрус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша баскетбольна ліга світу НБА також оголосила про зупинку матчів чемпіонату через виявлений коронавiрус у гравця однієї з команд.

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