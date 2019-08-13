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УЄФА прийняв радикальне рішення по матчу української команди в Лізі Європи

1.1т Читати матеріал російською

Голландський клуб АЗ офіційно оголосив про те, що матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя" команда проведе в Гаазі на домашньому стадіоні клубу "Адо Ден Хаг".

Як повідомляє прес-служба АЗ, час початку гри залишається колишнім - 15 серпня, 21.30. На цьому ж стадіоні клуб з Алкмаара проведе і наступний домашній матч чемпіонату Голландії з "Гронінгеном".

Нагадаємо, проведення матчу на домашній арені АЗ стало неможливим через те, що частина даху стадіону обрушилася на трибуни. У голландському клубі були шоковані тим, що сталося.

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Стадіон "Карс Джинс", де, відповідно до рішення УЄФА, пройде матч АЗ - "Маріуполь", розрахований на 15 000 глядачів.

Стадіон "Карс Джинс"

Стадіон "Карс Джинс"

stadiumguide.com

Перший матч між "Маріуполем" і АЗ в Одесі завершився нульовою нічиєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії стадіон ЧС-2018 за 19 мільярдів доларів змило дощем.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Нідерланди Гаага
Тег
ФК Маріуполь
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