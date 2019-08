УЄФА прийняв радикальне рішення по матчу української команди в Лізі Європи

Голландський клуб АЗ офіційно оголосив про те, що матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя" команда проведе в Гаазі на домашньому стадіоні клубу "Адо Ден Хаг".

Як повідомляє прес-служба АЗ, час початку гри залишається колишнім - 15 серпня, 21.30. На цьому ж стадіоні клуб з Алкмаара проведе і наступний домашній матч чемпіонату Голландії з "Гронінгеном".

Нагадаємо, проведення матчу на домашній арені АЗ стало неможливим через те, що частина даху стадіону обрушилася на трибуни. У голландському клубі були шоковані тим, що сталося.

Just as well there was not fans in the stadium at the time ! ... #AZStadion #AZAlkmaar #AZStadium https://t.co/j0KoWdJpoL