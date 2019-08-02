УЄФА прийняв історичне рішення перед матчем за Суперкубок Європи

УЄФА визначив арбітра, який повинен обслужити матч за Суперкубок Європи між англійськими клубами "Ліверпуль" і "Челсі". Вперше в історії матч такого рангу довірено провести жінці.

Як повідомляє прес-служба Європейського футбольного союзу, команди виведе на поле 35-річна француженка Стефані Фраппар.

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever .



Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏 https://t.co/KHrJiRAY7Q - UEFA (@UEFA) 2 серпня 2019 р

З 2009 року Стефані Фраппар є рефері міжнародної категорії ФІФА. У 2019 році вона стала першою жінкою-арбітром, яка провела матч чемпіонату Франції в Лізі 1.

Стефані Фраппар

На лініях Фраппар допомагатимуть також представниці слабкої статі - ще одна француженка Мануела Ніколозі, а також Мішель О'Ніл з Ірландії. Розбавить жіночу компанію досвідчений Джюнейт Чакир з Туреччини, який буде виконувати функції четвертого арбітра.

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Поєдинок за Суперкубок УЄФА пройде в Стамбулі, 14 серпня, на стадіоні "Водафон-Арена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст нецензурно прокоментував рішення жінки-арбітра.

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