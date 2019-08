УЄФА прийняв історичне рішення перед матчем за Суперкубок Європи

УЄФА визначив арбітра, який повинен обслужити матч за Суперкубок Європи між англійськими клубами "Ліверпуль" і "Челсі". Вперше в історії матч такого рангу довірено провести жінці.

Як повідомляє прес-служба Європейського футбольного союзу, команди виведе на поле 35-річна француженка Стефані Фраппар.

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever .



Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏 https://t.co/KHrJiRAY7Q