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УЄФА представив підсумковий рейтинг країн: де Україна

2.6тЧитати новину російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував підсумковий рейтинг виступів національних асоціацій в єврокубках у сезоні-2017/18. Україна фінішувала на дев'ятому рядку.

Наша країна в минулому сезоні на єврокубковій арені була представлена ​​п'ятьма клубами. У Лізі чемпіонів і Лізі Європи брали участь "Динамо", "Шахтар", "Зоря" "Олімпік" і "Олександрія".

Лідирує як і рік тому Англія. Іспанія, чий клуб виграв ЛЧ, займає другий рядок. Третьою йде Італія.

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Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" завершився з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.

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Теми
Ліга чемпіонівЛіга Європи
Об'єкт
УЄФА
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