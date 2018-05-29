УЄФА представив підсумковий рейтинг країн: де Україна

Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував підсумковий рейтинг виступів національних асоціацій в єврокубках у сезоні-2017/18. Україна фінішувала на дев'ятому рядку.

Наша країна в минулому сезоні на єврокубковій арені була представлена ​​п'ятьма клубами. У Лізі чемпіонів і Лізі Європи брали участь "Динамо", "Шахтар", "Зоря" "Олімпік" і "Олександрія".

Лідирує як і рік тому Англія. Іспанія, чий клуб виграв ЛЧ, займає другий рядок. Третьою йде Італія.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" завершився з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.