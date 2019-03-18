УЄФА почав розслідування по матчу "Динамо" - "Челсі": названа причина

"Челсі" подав скаргу в УЄФА, вказавши на те, що футболіста англійської команди Каллума Хадсон-Одоі образили вболівальники київського "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Каллум Хадсон-Одоі

У другому таймі фанати команди господарів скандували кричалки расистського характеру. Хадсон-Одоі повідомив про подію керівництву клубу, яке звернулося до делегату УЄФА. Керівний орган європейського футболу вже почав розслідування.

"Ми підтверджуємо, що в останні хвилини матчу невелика група уболівальників "Динамо" ображала одного з наших гравців на ґрунті расизму. Ми засуджуємо таку огидну поведінку. Ми очікуємо, що УЄФА проведе ретельне розслідування і посприяємо в цьому", – йдеться в заяві "Челсі", яке призводить Євроспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи програло лондонському "Челсі" з рахунком 0:5. Перший матч в Англії завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.

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