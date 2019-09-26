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27 вересня • оновлено в 19:34
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УЄФА не пустив збірну України до Росії: спортивні підсумки 25 вересня

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Європейський футбольний союз (УЄФА) вирішив не пускати збірну України до Росії на чемпіонат Європи 2020 року, а український боксер Андрій Валіковскій добув вражаючу перемогу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 25 вересня.

Крім того, "Динамо" на останній хвилині обіграло "Маріуполь" у Прем'єр-лізі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прем'єр-ліга України Євро-2020
Особа
Даяна Ястремська
Теги
ФК Динамо Київ ФК Маріуполь
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