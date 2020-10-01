УЄФА назвав футболіста року

Польського нападника мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовскі визнано найкращим нападником Ліги чемпіонів і гравцем року в Європі.

Футболіст отримав нагороду під час церемонії жеребкування групового етапу ЛЧ, яка пройшла в студії Швейцарського радіо й телебачення в Женеві.

⚽ 🏅 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟵 / 𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗶𝘀 ... @ 𝗹𝗲𝘄𝘆_𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹!



🇵🇱 Congratulations, Robert! #UEFAawards pic.twitter.com/1R8Riiqrq6 - UEFA (@UEFA) October 1, 2020

32-річний капітан збірної Польщі забив 55 голів у всіх турнірах у минулому сезоні, а "Баварія" стала володаркою Кубка Німеччини, перемогла в чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Напередодні Роберт разом із мюнхенцями обіграв "Боруссію" і став володарем Суперкубка Німеччини.

Поляк увійшов до трійки претендентів на "Золотий м'яч" 2020 року.