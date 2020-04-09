Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

УЄФА може скоротити кількість господарів Євро-2020

2.7т
Читати матеріал російською

УЄФА почав переговори по зміні формату чемпіонату Європи-2020 року, який був перенесений на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.

Як соощает видання DailyMail, іспанські та італійські футбольні асоціації висловили сумніви з приводу своєї можливості провести матчі Євро-2020 в Більбао та Римі, відповідно. Крім того, на інших 10 приймаючих стадіонах вже є заплановані на наступне літо концерти та інші заходи, що ставить під питання їхню доступність у певні дати.

Євро-2020

Євро-2020

Eurosport

Відзначається, що, приймаючи рішення про перенос чемпіонату Європи, в УЄФА збиралися дотримуватися мультинаціонального формату, але зараз їхня точка зору почала змінюватися. Таким чином, організація може скоротити кількість країн-господарок Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із першістю Європи УЄФА прийняв рішення перенести на невизначений термін ще три міжнародних турніри.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Євро-2020
Тег
УЄФА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
MAD Lions
VS
FunPlus Phoenix
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
SMASH
VS
Nordavind
Победа Nordavind
1.60 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis
1.65 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
2,01 Сделать ставку
Syman
VS
Heretics
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 2,5 карт
1.89 Сделать ставку
Минск
VS
БАТЭ
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Шахтер Солигорск
Шахтер не проиграет и тотал меньше 2.5
1.84 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Ислочь
Победа Динамо Брест с форой (-1)
2.15 Сделать ставку