УЄФА почав переговори по зміні формату чемпіонату Європи-2020 року, який був перенесений на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.
Як соощает видання DailyMail, іспанські та італійські футбольні асоціації висловили сумніви з приводу своєї можливості провести матчі Євро-2020 в Більбао та Римі, відповідно. Крім того, на інших 10 приймаючих стадіонах вже є заплановані на наступне літо концерти та інші заходи, що ставить під питання їхню доступність у певні дати.
Євро-2020
Eurosport
Відзначається, що, приймаючи рішення про перенос чемпіонату Європи, в УЄФА збиралися дотримуватися мультинаціонального формату, але зараз їхня точка зору почала змінюватися. Таким чином, організація може скоротити кількість країн-господарок Євро-2020.
Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із першістю Європи УЄФА прийняв рішення перенести на невизначений термін ще три міжнародних турніри.
Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".