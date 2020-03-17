УЄФА капітулював: що значить перенесення Євро-2020 і чого очікувати далі

День Д для європейського футболу настав – УЄФА прийняв ряд радикальних рішень про долю європейського футболу, найгучнішим з яких стало остаточне перенесення Євро-2020.

Чемпіонат Європи був останнім, "наймолодшим дитям", турніром, який УЄФА плекав в надії провести за планом і з повним розмахом. Але в підсумку довелося відступити – перспективи коронавіруса стали важливіше, і вперше в історії Євро виявився перенесений в такому екстреному режимі.

Що вирішено УЄФА щодо Євро?

Поки маємо, можна сказати, "голе ядро" самого рішення – наступний чемпіонат Європи, запланований на 2020 рік, перенесений на літо 2021-го. Нові дати – 11 червня старт і 11 липня фініш. Все, на цьому всі видихнули та питання закрили.

Євро-2020 хоч і змінить календар, але як і раніше повинен пройти в 12 країнах

Решта – календар, країни-господарі, формат, логістика – залишається без змін. Власне, про це не йшлося й раніше, так що руки УЄФА поки це не чіпали (за винятком дат початку та кінця чемпіонату). Також поки, станом на 17 березня, немає рішення та інформації для вболівальників щодо квитків на матчі – їх випущено і розпродано вже більше половини, але по факту вони стають недійсними через "прострочену" дату.

Чи був шанс на проведення Євро в 2020 році?

До засідання 17 березня УЄФА розглядав ще пару "вікон" для проведення Євро крім літа 2021-го – мова йде про серпень та грудень нинішнього року. Але нинішні масштаби епідемії коронавіруса настільки масштабні, що про перспективи всього спорту на найближчі місяці не може говорити ніхто.

Тепер уболівальники можуть не турбуватися про поїздки влітку 2020-го і планувати футбольні подорожі вже на 2021-й

Дивлячись на ФІФА, яка збирається провести ЧС-2022 взимку, УЄФА теж подумав про організацію континентального форуму в грудні. Варіант був цілком реальний, але в світлі неясних перспектив щодо епідемії та тиску клубів (яким треба серйозно переривати клубний сезон) цей варіант залишився тільки на папері.

Варіант же з серпнем так і не перетворився на реальну пропозицію, так як більшість асоціацій зайняли позицію "нам необхідно завершити чемпіонати влітку". У цьому світлі УЄФА віддає всі літні місяці в жертву клубному футболу, щоб клуби закрили нинішній сезон до кінця червня (максимум – до середини липня) і вчасно нормально почали сезон 2020/21. Це теж дуже важливо для УЄФА – не допустити "кострубатість" сезону 2020/21, що може принести не тільки масу нових проблем для єврокубків, але і подальші збитки. Є Ліга чемпіонів, і вона "священна" для УЄФА – заради хороших перспектив цього турніру треба викластися на 200% і можна навіть перенести Євро на наступний рік.

Які труднощі може викликати перенесення Євро на 2021 рік?

Хоча в 2021 році не планувалося найбільших міжнародних турнірів (які проводяться в "парні" роки), але міжнародний футбольний календар все ж не пустує. Наприклад, в червні 2021-го в Угорщині та Словенії повинен пройти молодіжний Євро-2021. Столиця Угорщини – Будапешт, повинен приймати матчі й молодіжного, й дорослого Євро. Тобто, тепер УЄФА точно доведеться кудись пересувати молодіжний ЧЄ.

Також в Англії влітку 2021-го (з 7 липня) намічений жіночий чемпіонат Європи, де, зрозуміло, хотіли задіяти й "Уемблі". Але тепер цей календар жіночого ЧЄ можна теж перекреслити, створюючи новий (ну і "Уемблі" тут теж випадає зі списку, будучи головним стадіоном чоловічого вже тепер Євро-2021).

Лондон повинен прийняти півфінали і фінал ЧЄ

Це тільки 2 досить великих форуми, які перетинаються з головним Євро. А ще є ряд турнірів більш дрібних, але з ними теж треба щось робити. І в цьому світлі схема з проведенням в 12 країнах створює УЄФА масу незручностей. Раніше б при схемі проведення в одній країні проблема б не стала настільки масштабною. Але формат вже не зміниш (хіба що за нової хвилі коронавірусу) – УЄФА налаштований на 12 країн, і буде максимально "розчищати" літо 2021-го під головний чемпіонат Європи.

Наскільки правильним була "капітуляція" УЄФА щодо Євро-2020?

Так, для УЄФА перенесення Євро-2020 багато в чому можна назвати "капітуляцією" - до останнього в УЄФА тягнули та сподівалися, що масштаби коронавіруса не чіпатимуть чемпіонат Європи. Але не обійшлося.

УЄФА досить легко приймав рішення місцевих федерацій про зупинку національних чемпіонатів, без особливого "скрипу" зупинив і єврокубки (які перебували вже на самих "смачних" стадіях). Але перенести цілий чемпіонат Європи, та ще й відразу в 12 країнах – це справжій "головний біль", а головне – збитки.

УЄФА довелося вперше перенести чемпіонат Європи за такий короткий період до його початку

Уже зараз УЄФА вів підготовку та первинну організацію самого чемпіонату, і тепер багато чого доведеться робити заново з втратою фінансів: скасування квитків та броні готелів для купи персоналу та керівників різних рангів, зміни рекламних контрактів зі спонсорами, перереєстрація старих квитків та/або випуск нових і багато іншого. Зрештою, руйнується весь річний фінансовий план УЄФА, які передбачав отримання прибутку від Євро в 2020 році. Звичайно, за укладені спонсорські контракти (наприклад, з ТВ-трансляторами) і т.п. УЄФА вже отримав виручку, але основні "плюшки" тепер очікуються тільки в 2021-му.

Однак загроза зараження невиліковним вірусом і +300 щоденних смертей в Італії таки беруть верх в будь-якій справі, і УЄФА довелося поступитися в своїх планах і намірах. Навіть якби Євро вирішили провести в серпні, чемпіонат був би проігнорований багатьма вболівальниками через просту боязнь їхати в інші країни після епідемії коронавіруса. Та й в цілому економіці багатьох країн (як і самим людям) в серпні буде ще не до футбольних свят.

Так що боремося з коронавірусом, переживаємо епідемію, приводимо себе до ладу, і вже влітку 2021-го налаштовуємося на Євро. Навіть через рік такий довгоочікуваний чемпіонат вийде настільки "смачним" та яскравим, яким міг стати зараз!

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