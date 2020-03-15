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15 березня • оновлено в 11:19
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УЄФА хоче перенести Євро-2020 на зиму через коронавiрус

3.8т
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Європейський футбольний союз (УЄФА) планує розглянути питання про перенесення чемпіонату Європи-2020 (12 червня - 12 липня) на грудень, повідомляє The Telegraph.

Євро-2020 під загрозою

Євро-2020 під загрозою

Це дозволить завершити влітку все національні чемпіонати на континенті, так як зараз сезони в лігах топ-5 припинені через коронавiрус.

Раніше з'явилася інформація, що УЄФА повідомив постачальникам, що підготовка до чемпіонату повинна бути зупинена. Крім того, буде розглянуто варіант з перенесенням Євро на літо 2021 року.

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією з впливом коронавiрусу на спорт і розповідає про останні новини по цій темі в режимі онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL УЄФА у вівторок, 17 березня планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Євро-2020 Коронавірус
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