Європейський футбольний союз (УЄФА) планує розглянути питання про перенесення чемпіонату Європи-2020 (12 червня - 12 липня) на грудень, повідомляє The Telegraph.

Євро-2020 під загрозою

Це дозволить завершити влітку все національні чемпіонати на континенті, так як зараз сезони в лігах топ-5 припинені через коронавiрус.

Раніше з'явилася інформація, що УЄФА повідомив постачальникам, що підготовка до чемпіонату повинна бути зупинена. Крім того, буде розглянуто варіант з перенесенням Євро на літо 2021 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL УЄФА у вівторок, 17 березня планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік.

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