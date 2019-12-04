УЄФА готує революцію в правилах футболу на Євро-2020

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що організація розгляне можливість введення допустимої похибки під час визначення офсайдів на Євро-2020.

"Якщо у вас довгий ніс, в сьогоднішніх реаліях ви можете опинитися в офсайді. А лінії, за якими визначається правильність розташування гравця, проводять живі люди. Це чинить суб'єктивний вплив на об'єктивну реальність. Саме тому ми запропонуємо ввести допустиму офсайдну похибку в розмірі 10-20 сантиметрів", – заявив Чеферін агентству Mirror.

Александер Чеферін Footboom.com

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) також розповів, як два тижні тому він зібрав найкращих тренерів світу в Ньоні, і арбітр Роберто Розетті показав їм гру рукою.

"Я зібрав Юргена Клоппа, Макса Алегрі, Пепа Гвардіолу, Карло Анчелотті, Зінедіна Зідана і запитав у них: "Це гра рукою чи ні?" Половина залу відповіла "так", а інша половина – "ні". Як ми можемо знати, яке рішення буде правильним, коли правила до кінця не зрозумілі?" – запитує Чеферін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА може ввести тимчасові заміни на чемпіонаті Європи 2020 року.

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