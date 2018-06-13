Сенсація дня: збірна Іспанії залишилася без головного тренера за день до старту ЧС-2018

Новий тренер мадридського "Реала" Хулен Лопетегі відправлений у відставку з посади головного тренера збірної Іспанії за день до старту чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Про це на прес-конференції у Краснодарі оголосив президент Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїс Рубіалес. За його словами, в організації були шоковані оголошенням "Реала" про призначення Лопетегі.

"Це справжній удар. RFEF не може залишатися осторонь від переговорів її працівників. Я дізнався про призначення Лопетегі в "Реал" за п'ять хвилин до публічного оголошення. Вважаю його топ-тренером, але ми зобов'язані були реагувати на події", - наводить слова функціонера AS.

Хулен Лопетегі

Рубіалес поки не зміг назвати ім'я нового наставника національної команди, зазначивши, що RFEF отримає компенсацію від "Реала" за вихід Лопетегі.

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2018 іспанці зіграють зі збірними Португалії (15 червня), Ірану (20 червня) і Марокко (25 червня).

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