У Тернополі від коронавiрусу помер відомий футбольний фанат

Один з найдавніших фанатів футбольного клубу "Нива" Роман Топорницький помер в суботу, 19 вересня, в лікарні Тернополя.

Чоловікові було 35 років. Причиною смерті стала пневмонія, викликана коронавiрусною інфекцією.

"Роман стояв біля витоків нашого фанатського руху і "катав" за команду більше десяти років. Виїзд в Бурштин на матч Кубка України проти "Карпат" з Галича став для нього 56-м і останнім. Спи спокійно, друже", – йдеться в некролозі в пабліку Ultras Nyva Ternopil.

За 4 дні до смерті Роман на своїй сторінці в Facebook написав, що у нього важка форма хвороби і необхідна велика сума на дорогі ліки.

За 2 дні до трагедії у нього в акаунті з'явився новий пост, в якому фанат повідомив, що грошей більше здавати не треба, так як він пішов на поправку.

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від коронавiрусу.