У Руслана Ротаня помер батько

З0 травня на 64 році життя помер Петро Ротань - батько головного тренера молодіжної збірної України і знаменитого футболіста Руслана Ротаня, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Руслан Ротань з батьком

"Висловлюємо щирі співчуття Руслану Петровичу, рідним і друзям покійного", - йдеться в некролозі.

Петро Ротань захищав кольори "Ворскли" в 1980-1989 роках. Як і син, Ротань-старший грав на позиції півзахисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 80-му році життя помер колишній тренер "Карпат" і екс-футболіст київського "Динамо".

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