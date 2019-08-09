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У Румунії готують супертрансфер Хачеріді: спортивні підсумки 8 серпня

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Українські представники у Лізі Європи "Зоря" і "Маріуполь" стартували у кваліфікації турніру, а Еліна Світоліна драматично вийшла у чвертьфінал турніру у Торонто.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 8 серпня.

Крім того, у Румунії повідомили про супетрансфер Євгена Хачеріді. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Тема
Ліга Європи
Особи
Євген Хачеріді Еліна Світоліна
Тег
ФК Зоря
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