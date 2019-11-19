"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України

Успіх збірної України з футболу в матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 викликав захоплення у російських уболівальників.
Любителі спорту №1 з Російської Федерації не змогли визнати силу волі наших співвітчизників в поєдинку в Белграді.
"Ось це характер в українців, браво!", "Відмінний відбірковий етап від України, навіть в нічого не значущому матчі, проявили характер!", "Як то кажуть, ось що таке клас, це я про збірну України", – пишуть користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада наша команда на останній секунді вирвала нічию в поєдинку проти збірної Сербії і на 99% гарантувала собі потрапляння в першу корзину при жеребкуванні.
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