Головна Новини
19 листопада • оновлено в 20:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України

"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
Фанати з РФ не змогли стримати своїх емоцій
6.4т Читати матеріал російською

Успіх збірної України з футболу в матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 викликав захоплення у російських уболівальників.

Любителі спорту №1 з Російської Федерації не змогли визнати силу волі наших співвітчизників в поєдинку в Белграді.

"Ось це характер в українців, браво!", "Відмінний відбірковий етап від України, навіть в нічого не значущому матчі, проявили характер!", "Як то кажуть, ось що таке клас, це я про збірну України", – пишуть користувачі.

"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
"Оце характер в українців": в Росії захопилися збірною України
Новини
Україна проти Росії: УЄФА зіткнувся з проблемою перед Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада наша команда на останній секунді вирвала нічию в поєдинку проти збірної Сербії і на 99% гарантувала собі потрапляння в першу корзину при жеребкуванні.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
2
9
Смішно
23
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Насрать на их повизгивания . Наши прошли,ждём 30.11
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Любители спорта №1 из РФ" - это 12 калек с никами на латинице? Пхахахахах))) Обоссс жги исчо)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
На спорт.сру рагулей тусуется больше, чем россиян.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Makc Махов
Makc Махов
Горелов гей Ка цапав, на обозе, как грязи. Птьху. Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги