У Росії вважають українців винуватцями заворушень у Санкт-Петербурзі

Поліція Санкт-Петербурга займається пошуком винуватцiв заворушень на останніх матчах "Зеніту".

ОМОН на матчі "Зеніта"

За даними телеграм-каналу Mash на Мойці, оперативники з Центру "Е" вирахували, що за цим стоять українські ультрас.

На матчі "Зеніт" – "Тамбов" 14 липня особа почала заводити натовп і провокувати на конфлікт із росгвардійцями. Вона перебуває у розшуку.

3 серпня в перерві матчу з "Краснодаром" вболівальники напали на поліцейських зi шматками металевих огорож. Двоє співробітників потрапили в лікарню.

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