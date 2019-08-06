Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У Росії вважають українців винуватцями заворушень у Санкт-Петербурзі

2.4т Читати матеріал російською

Поліція Санкт-Петербурга займається пошуком винуватцiв заворушень на останніх матчах "Зеніту".

ОМОН на матчі "Зеніта"

ОМОН на матчі "Зеніта"

За даними телеграм-каналу Mash на Мойці, оперативники з Центру "Е" вирахували, що за цим стоять українські ультрас.

На матчі "Зеніт" – "Тамбов" 14 липня особа почала заводити натовп і провокувати на конфлікт із росгвардійцями. Вона перебуває у розшуку.

Новини
З'явилося жорстке відео побиття фанатів "Спартака" ОМОНівцями

3 серпня в перерві матчу з "Краснодаром" вболівальники напали на поліцейських зi шматками металевих огорож. Двоє співробітників потрапили в лікарню.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
19
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
"Зенит" мощно & феерично обыграл сегодня "Барсу" в Питере со счетом 1:0.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Скоро по всей России-ватушке будут искать украинцев под каждой кроватью ))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Злопыхатель,долпаёп,ты слушай больше свою помойку,обоз.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Наши нормально оторвались. А вата пиздюлей отгребла. ФСБ - гнойные питары :-))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3

Блоги / думки

ads pixel