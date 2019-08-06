У Росії вважають українців винуватцями заворушень у Санкт-Петербурзі

Поліція Санкт-Петербурга займається пошуком винуватцiв заворушень на останніх матчах "Зеніту".
ОМОН на матчі "Зеніта"
За даними телеграм-каналу Mash на Мойці, оперативники з Центру "Е" вирахували, що за цим стоять українські ультрас.
На матчі "Зеніт" – "Тамбов" 14 липня особа почала заводити натовп і провокувати на конфлікт із росгвардійцями. Вона перебуває у розшуку.
3 серпня в перерві матчу з "Краснодаром" вболівальники напали на поліцейських зi шматками металевих огорож. Двоє співробітників потрапили в лікарню.
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