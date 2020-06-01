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1 червня • оновлено в 22:52
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У Росії поставили в приклад "Динамо" та "Шахтар"

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Знаменитий російський коментатор Олексій Андронов зазначив поведінку футболістів донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" у матчі 24-го туру Прем'єр-ліги.

Журналіст вказав на досить коректні висловлювання гравців обох команд на полі в умовах відсутності глядачів на трибунах. Крім того, Андронов позитивно оцінив роботу бригади арбітрес Катерини Монзуль.

"Українське "класичне" "Шахтар" – "Динамо" судять дівчата, бригада Катерини Монзуль. І справляються краще за багатьох чоловіків, не кажучи вже про "чоловіків". І мата, без якого "футбол як борщ без томату", – майже не чути", – написав Олексій у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексгравець "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук прокоментував скасування голу "Динамо" у матчі з "гірниками" у 25-му турі УПЛ.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Прем'єр-ліга України Динамо - Шахтар
Особа
Олексій Андронов
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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