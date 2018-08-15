У Росії назвали Хачеріді невихованим через прапор України

Член комітету з етики Російського футбольного союзу Андрій Созин назвав провокацією вияв патріотизму зі сторони захисника збірної України Євгена Хачеріді на матчі Ліги чемпіонів у Москві. Наш співвітчизник після перемоги ПАОКа над "Спартаком" продемонстрував вболівальникам щитки у синьо-жовтих кольорах, чим викликав гнів функціонера.

"Я думаю, що це ненормально. Це питання виховання. Треба продемонструвати всім, що ти розбираєшся в політиці. Людина захотіла показати, що він грає за Україну. На мій погляд, це провокація. Зараз будь-яка ситуація є вибухонебезпечною. Такому не місце на полі", – наводить слова Созина RT.

Новини Футболістів збірної України не випустили на матч Ліги чемпіонів у Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Хачеріді допоміг грецькому ПАОКу вийти до плей-офф відбору Ліги чемпіонів. Наш захисник з'явився на полі у ​​виїзному матчі зі "Спартаком" на 64-й хвилині й не дозволив форвардам суперника забити у ворота своєї команди. Після домашньої перемоги 3:2 греки відстояли нулі в Москві й пройшли далі.

Після матчу у відповідь на образи російських уболівальників Хачеріді показав екіпіровку із зображенням прапора України. РосЗМІ влашували справжню істерику з цього приводу, зажадавши покарання для Євгена за "політичну акцію і провокацію".