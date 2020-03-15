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15 березня • оновлено в 20:34
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У Росії футбольний матч завершився масовою бійкою

2.2т
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Матч молодіжної першості Росії між "Тамбовом" і "Крильями Совєтов" завершився завчасно. Суддя вирішив відвести команди з поля після того, як п'ять футболістів були видалені.

На 77-й хвилині за рахунку 1:1 гравець "Крил" зробив грубий фол, через що на полі зав'язалася бійка. За її підсумками рефері вилучив чотирьох футболістів самарської команди і одного гравця "Тамбова". Через деякий суддя вирішив перервати її, зарахувавши "Крильям Совєтов" технічну поразку через брак людини в команді.

Конфлікт продовжився в підтрибунному приміщенні, де гравець клубу "Крилья Совєтов" Олександр Євін отримав удар в обличчя від Валіко Кабахідзе з "Тамбова". Лікарі поставили діагноз – гематома лівої бiляочної області і підозра на струс головного мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Греміо" і "Інтернасьонал" (0:0) влаштували масову бійку в матчі групового турніру Кубка Лібертадорес.

Сутичку на 90-й хвилині почали Лусіано з "Греміо" і Еденілсон з "Інтера". Після цього в бійці взяли участь запасні і персонал обох команд.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Тамбов
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