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У Росії чайки зламали стадіон за 42 млрд

19.5тЧитати матеріал російською

Генеральний директор "Газпром Арени" Володимир Литвинов заявив, що птахи, а саме чайки, псують дах стадіону "Зеніта".

"Зеніт Арена" (відомий також, як стадіон "Санкт-Петербург", "Газпром Арена" і "Крестовський")

Wikipedia

Кошторисна вартість будівництва стадіону на Крестовському острові в Санкт-Петербурзі з урахуванням двох додаткових контрактів з генпідрядником склала 41,7 мільярда рублів (590 млн доларів).

"Як би дивно не звучало те, про що говорив Ігор Миколайович Албін, він насправді мав рацію. Проблема ця стала для нас несподіваною. Чайок привертає високотехнологічний полімерний матеріал, який на сонці блищить. Вони сідають і починають реально клювати і продірявлювати дах" , - наводить слова Литвинова Фонтанка.

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Гендиректор стадіону зазначив, що птахи не є основною причиною протікання, але їх вклад не варто скидати з рахунків. За час експлуатації стадіону близько 50 сегментів рухомої частини покрівлі довелося замінити "через дефекти зовнішнього впливу". Птахів намагаються відвадити за допомогою відлякують електронних засобів, але це не вирішує проблему.

У 2017 році тодішній віце-губернатор Санкт-Петербурга Ігор Албін заявив, що протікання в даху стадіону на Крестовському острові виникають через бакланів, які довбають її "своїми потужними дзьобами".

Його заява викликала масу жартів і стало мемом в інтернеті. Нещодавно Албін зізнався, що все вигадав.

Місце
РосіяСанкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
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Юг Руси
Юг Руси
Пипец заголовок
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минин евген
минин евген
сука, смешно шо пипец! это когда мост крымский рухнет кацапье тоже на чаек саалит. а хули, чайки уже засветились, стадион расхучили.
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минин евген
минин евген
ПНХ ПТН, аааааа!!! ржунимагу! нацистские чайки и фашистские дельфины!!! взращенные в украинских подземных лабораториях!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
минин евген, не там дельфины опоры грызут! Кстати мокшам нужно срочно 100500 миллиардов выделить на борьбу с чайками! Когда догрызут стадион примутся за гундяевские залатыэ купала!))) Если пенсию отменить то деньги найдутся!)
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Майдаунам и стадиона не надо, они всю страну привели в негодность)))
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