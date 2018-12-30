У Росії чайки зламали стадіон за 42 млрд

Генеральний директор "Газпром Арени" Володимир Литвинов заявив, що птахи, а саме чайки, псують дах стадіону "Зеніта".

"Зеніт Арена" (відомий також, як стадіон "Санкт-Петербург", "Газпром Арена" і "Крестовський") Wikipedia

Кошторисна вартість будівництва стадіону на Крестовському острові в Санкт-Петербурзі з урахуванням двох додаткових контрактів з генпідрядником склала 41,7 мільярда рублів (590 млн доларів).

"Як би дивно не звучало те, про що говорив Ігор Миколайович Албін, він насправді мав рацію. Проблема ця стала для нас несподіваною. Чайок привертає високотехнологічний полімерний матеріал, який на сонці блищить. Вони сідають і починають реально клювати і продірявлювати дах" , - наводить слова Литвинова Фонтанка.

Гендиректор стадіону зазначив, що птахи не є основною причиною протікання, але їх вклад не варто скидати з рахунків. За час експлуатації стадіону близько 50 сегментів рухомої частини покрівлі довелося замінити "через дефекти зовнішнього впливу". Птахів намагаються відвадити за допомогою відлякують електронних засобів, але це не вирішує проблему.

У 2017 році тодішній віце-губернатор Санкт-Петербурга Ігор Албін заявив, що протікання в даху стадіону на Крестовському острові виникають через бакланів, які довбають її "своїми потужними дзьобами".

Його заява викликала масу жартів і стало мемом в інтернеті. Нещодавно Албін зізнався, що все вигадав.