Сестра колишнього одноклубника Андрія Шевченка по "Мілану", а нині головного тренера "Наполі" Дженнаро Гаттузо померла у віці 37 років.

"Ауреліо де Лаурентіс (президент "Наполі" – Ред.) разом зі своєю дружиною Жаклін і синами, менеджерами, технічним персоналом, футболістами приносять щирі співчуття Дженнаро Гаттузо після смерті його сестри Франчески", – написано на офіційній сторінці "Наполі" в Twitter.

Сестра Дженнаро Гаттузо померла у віці 37 років

Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline ei figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca - Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 2, 2020

Причина її смерті не уточнюється. Відомо, що вона потрапила в лікарню на початку лютого і весь цей час перебувала в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні, 2 червня, її стан різко погіршився. Її життя врятувати не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу померла мати наставника "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли.

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