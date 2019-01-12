У новачка "Шахтаря" виникли проблеми з армією

Дебют ізраїльського футболіста "Шахтаря" Манора Соломона може бути відкладений на деякий час. Новачок донеччан знаходиться на службі в ізраїльській армії і може повернутися до Ізраїлю.

На даний момент Соломон погоджує свій переїзд в Україну з силовиками країни. Якщо у футболіста вийде дістати довідку про звільнення від служби, він зможе відправитися зі своїми партнерами по команді на тренувальні збори. В іншому випадку гравцеві доведеться залишитися в Ізраїлі. У контракті з "Шахтарем" є пункт, згідно з яким футболіст буде відданий в оренду в ізраїльський "Маккабі Петах Тиква", якщо йому не вдасться отримати звільнення, повідомляє one.co.il.

Манор Соломон ФК Шахтар

Соломон вступив до лав армії Ізраїлю в 2017 році, а термін служби складає 32 місяці. За футболіста національної збірної "Шахтар" заплатив 6 млн доларів. Цей фактор може стати вирішальним в отриманні звільнення від армії новачком чемпіона України.

Ізраїльський півзахисник приєднався до донецького клубу в січні нинішнього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі може прийняти українське громадянство. Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик, посилаючись на слова близьких футболіста донеччан.

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