У Німеччині футбольний матч закінчився з рахунком 37:0 через коронавірус

Німецький аматорський клуб "Ріпдорф/Мольцен II" програв футбольний матч в 11-му за силою дивізіоні з рахунком 37:0 через страх заразитися COVID-19.

Як повідомляє видання Goal, згідно з інформацією, яка була у президента команди, що програла, гравці "Гольденштедта" контактували з хворим на коронавірус у попередньому поєдинку чемпіонату. Всі вони здали негативні тести на наявність захворювання, але "Ріпдорф" попросив перенести матч, оскільки з моменту контакту із зараженим минуло менше ніж 14 днів, проте команді в цьому проханні відмовили.

Перед нею стояв складний вибір: вийти на поле або отримати великий штраф. "Ріпдорф" вибрав перший варіант, але грав із дотриманням соціальної дистанції. Футболісти клубу спокійно спостерігали, як "Гольденштедт" забивав у їхні ворота один гол за іншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитому клубу дозволили випустити футболістів, заражених коронавірусом.